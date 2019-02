Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vier Mülltonnen abgebrannt

Gescher (ots)

Brandstiftung nicht auszuschließen ist bei einem Feuer, durch das in der Nacht zum Dienstag vier Mülltonnen auf einem Grundstück an der Straße Im Kolk in Gescher abgebrannt sind. Der Brand hat auch Fenster und Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

