Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Hund greift Radfahrer an

Heek (ots)

Ein Hund hat am Mittwoch in Heek einen 13 Jahre alten Jungen gebissen und dabei leicht verletzt. Der Schüler war mit seinem Rad nachmittags auf der Rosenstraße unterwegs, als nach seinen Angaben ein freilaufender Hund auf ihn zukam und ihn attackierte. Eine Frau habe versucht, den Hund zu sich zu rufen. Dieser sei ihm jedoch weiter gefolgt und habe erneut versucht, ihn zu beißen. Der Hund sei etwa mittelgroß gewesen und habe ein schwarzes Fell mit weißen Flecken gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

