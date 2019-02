Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe tarnen sich als "Bauarbeiter"

Stadtlohn (ots)

Schmuck haben Diebe am Donnerstag in einem Haushalt in Stadtlohn erbeutet. Die Täter verschafften sich mit einem Trick den Zugang in die Wohnräume: Die beiden Männer klingelten gegen 15.00 Uhr bei dem Haus an der Lessingstraße an und behaupteten, dass es bei Bauarbeiten zu einem Schaden an einem Rohr gekommen sei. Sie müssten nun in den Keller des Hauses, um ein Volllaufen zu verhindern. Eine Bewohnerin ging mit einem der beiden Täter nach unten, der andere blieb oben. Im Nachhinein stellte die Frau den Diebstahl des Schmucks fest. Die Unbekannten waren zwischen 30 und 40 Jahren alt; eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell