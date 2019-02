Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - In Container eingebrochen

Heiden (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in einen Container auf dem Gelände einer Kindertageseinrichtung an der Mozartstraße in Heiden eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

