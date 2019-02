Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fußgänger angefahren

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 70 Jahre alter Fußgänger am Donnerstag bei einem Unfall in Rhede erlitten. Der Rheder wollte gegen 18.00 Uhr die Neustraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Dabei touchierte ihn der Wagen einer 76-jährigen Rhederin.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell