Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrer stirbt bei Unfall

Stadtlohn (ots)

An der Unfallstelle verstorben ist am Donnerstag ein Radfahrer in Stadtlohn. Der 59-jährige Ahauser hatte gegen 06.50 Uhr den Radweg an der K20, Düwing Dyk, in Richtung Stadtlohn befahren. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Ahauser verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

