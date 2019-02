Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer im Kreisverkehr angefahren

Borken (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:50 Uhr im Kreisverkehr Ahauser Straße/Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 80-jähriger Radfahrer aus Borken schwer verletzt wurde. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Borken hatte die Raiffeisenstraße befahren und beim Einfahren in den Kreisverkehr den Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand, übersehen. Rettungskräfte brachten den gestürzten 80-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell