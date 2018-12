POL-BOR: Borken - Heizgerät entwendet

Borken (ots) - Das elektronische Heizgerät hat ein Unbekannter am Samstag aus einem Toilettencontainer hinter einem Verbrauchermarkt in Borken gestohlen. Der Täter trat im Inneren des Containers zwei Holzwände ein und riss das Gerät von der Wand. Entwendet wurden überdies zwei Nissenlampen, die an einer Absperrbake vor dem Container befestigt waren. Abgespielt haben muss sich das Geschehen an der Heidener Straße zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

