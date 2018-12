POL-BOR: Raesfeld - Taschendieb nutzt Gedränge

Raesfeld (ots) - Der gemütliche Bummel über den Weihnachtsmarkt in Raesfeld hat am Sonntag einen unschönen Ausklang für eine 61-jährige Hamminkelnerin gefunden: Ein Taschendieb stahl ihr Portemonnaie samt Geld und Papieren. Die Tat muss sich zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ereignet haben; Hinweise an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang generell: Weihnachtsmärkte stellen für Taschendiebe ein beliebtes Feld ihres kriminellen Handelns dar. Sie nutzen das Gedränge, um an ihre Beute zu kommen. Oft sind sie auch zu zweit unterwegs: Während ein Täter das Opfer ablenkt, greift der Komplize unbemerkt zu. Verbreitet sind auch Tricks wie das "freundliche" Reinigen der Kleidung nach dem Bekleckern mit Senf, Ketchup oder einer Flüssigkeit. Die Polizei empfiehlt deshalb, nicht mehr an Geld oder Zahlungskarten mitzunehmen wie nötigt und am besten in Innentaschen dicht am Körper zu tragen. Bei Hand- und Umhängetaschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin zeigen. Diese und weitere Hinweise zum Thema finden Interessierte auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

