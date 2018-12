POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots) - In der Nacht zum Freitag versuchten Einbrecher vergeblich, die Eingangstür eines Wohnhauses an der Straße Im Neuen Esch aufzuhebeln. Der oder die Einbrecher richteten so zwar Sachschaden an, gelangten aber nicht ins Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Schieben auch Sie Einbrechern den Riegel vor! Gute technische Sicherungen der eigenen vier Wände sind und bleiben der wichtigste Schutz vor Einbrechern. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten. Termine können unter den Telefonnummern 02861-900-5506 und -5507 vereinbart werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell