POL-BOR: Ahaus - Fußgänger übersehen

Ahaus (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 52 Jahre alter Fußgänger aus Legden am Donnerstag bei einem Unfall in Ahaus erlitten. Er überquerte gegen 19.30 Uhr die Einmündung der Alten Coesfelder Straße in die Coesfelder Straße, als ihn eine 50-jährige Ahauserin mit ihrem Pkw erfasste. Sie hatte nach links in die Coesfelder Straße einbiegen wollen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell