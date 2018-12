POL-BOR: Borken - Auto gestohlen

Borken (ots) - Einen schwarzen Citroen DS5 haben Unbekannte in der vergangenen Woche aus dem Bestand eines Autohandels am Nordring in Borken gestohlen. Die Tat muss sich zwischen Montag und Freitag ereignet haben. Der Wert des gestohlenen Gebrauchtwagens wird mit circa 17.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

