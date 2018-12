POL-BOR: Borken - Heizkörper entwendet

Borken (ots) - Auf das elektrische Heizgerät eines Toilettenwagens hatte es ein Dieb am Montag in Borken abgesehen. Der Täter entwendete es zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr aus einer sanitären Anlage, die zu einem Verbrauchermarkt an der Heidener Straße gehört. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

