POL-BOR: Borken - Zweirad übersehen

Borken (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.700 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Borken-Gemen ereignet hat. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Borken befuhr gegen 15.10 Uhr die Heinrich-Hertz-Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Er übersah an der Kreuzung mit der Hohen Oststraße eine 46-jährige Borkenerin, die sich von rechts mit ihrem Leichtkraftrad näherte. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell