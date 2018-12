POL-BOR: Borken - Einbrecher stehlen viele Reifen

Borken (ots) - Einbrecher hatten es in der Nacht zum Montag in Borken auf Autoreifen abgesehen: Die Unbekannten entwendeten eine große Zahl von Reifen auf Felgen aus einer verschlossenen Garage, die zu einem Autohaus am Nordring gehört. Die Täter montierten darüber hinaus die Schutzgitter an zwei Fahrzeugen ab, und an einem anderen Wagen entfernten sie das Glas des hinteren Dreiecksfensters. Wer Hinweise im Zusammenhang mit diesem Einbruch geben kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen unter Tel. (02861) 9000.

