POL-BOR: Bocholt - Weiterer Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.11.18 "Kellereinbrecher unterwegs"

Bocholt (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 07 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu vier Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Von-Galen-Straße in Bocholt. Welche Beute die Täter gemacht hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

In einem Nachbarhaus auf der Von-Galen-Straße versuchten Unbekannte zudem im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 21.10 Uhr, einen weiteren Kellerraum aufzubrechen. Jedoch ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Julia Lahann

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell