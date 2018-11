Borken (ots) - Am Mittwoch öffnete eine 28-jährige Frau aus Velen gegen 11.55 Uhr von innen die Tür eines Toilettenhäuschens, welches sich an der Rückseite eines Einkaufszentrums befindet und an den Fuß-/Radweg "Mißgunst" angrenzt. Eine 67-jährige Fahrradfahrerin, die den Weg in Richtung "An der Kanonenbrücke" befahren hatte, prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte. Sie verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde durch den Rettungsdienst ins Borkener Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

