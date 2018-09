POL-BOR: Borken - Wagen beschädigt und weggefahren

Borken (ots) - Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Dienstag in Borken. Er hatte gegen 17.40 Uhr beim Einparken an der Johann-Walling-Straße einen anderen Wagen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit grauen Haaren handeln. Der angerichtete Schaden liegt circa bei 1.000 Euro. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

