POL-BOR: Heiden - Beifahrer schwer verletzt

Heiden (ots) - Schwere Verletzungen hat ein 29-Jähriger am Montag bei einem Unfall in Heiden erlitten. Der Heidener hatte in einem der Fahrzeuge gesessen, die an dem Geschehen auf dem Ostring beteiligt waren. Ein 22 Jahre alter Velener war dort gegen 14.55 Uhr auf einen Klein-LKW aufgefahren. Der 32 Jahre alte Fahrer aus Heiden hatte nach links in den Lerchenweg abbiegen wollen. Ebenso wie der 22-Jährige erlitt er bei dem Aufprall leichte Verletzungen; ein Rettungshubschrauber transportierte seinen Beifahrer in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 11.000 Euro.

