POL-BOR: Borken - Gaspistole im Wald abgefeuert

Borken (ots) - "Zu Demonstrationszwecken" hat ein 20 Jahre alter Raesfelder am Montag gegen 18.00 Uhr in Borken-Marbeck eine Gaspistole abgefeuert. Die Schüsse aus dem Waldgebiet nahe der Straße "Am Galgenberg" waren nicht ungehört verhallt: Ein Zeuge hörte sie und entdeckte mehrere Personen. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zu dem 20-Jährigen.

