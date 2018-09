POL-BOR: Heek - Wagen beschädigt und geflüchtet

Heek (ots) - Einen Sachschaden von circa 1.500 Euro hinterließ am Montag ein Autofahrer in Heek. Er hatte beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Gleisweg ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Halter des unfallflüchtigen Wagens jedoch schnell ermitteln.

