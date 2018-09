POL-BOR: Borken - Wagen beschädigt und weggefahren

Borken (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Borken einen Sachschaden von circa 1.000 Euro hinterlassen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr im Kreisverkehr Wilbecke/Heidener Straße: Ein 44-Jähriger Borkener war in den Kreisverkehr eingefahren, als vor ihm ein Pkw wegen einer Baustelle anhielt. Der Borkener hielt ebenfalls, als der Wagen vor ihm zurücksetzte und gegen seinen stieß. Der Unbekannte bog in die Heidener Straße ab und entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

