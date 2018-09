POL-BOR: Ahaus - Laptop aus Auto gestohlen

Ahaus (ots) - Die Gelegenheit genutzt hat ein unbekannter Täter bei einem Diebstahl in Ahaus-Wüllen: Er ließ am Montag gegen 15.00 Uhr einen Laptop aus einem unverschlossenen Auto mitgehen, das an der Straße "Zur Windmühle" gestanden hatte. Ein Zeuge konnte in der fraglichen Zeit einen Mann an dem Fahrzeug beobachten: Der Täter war demnach schwarz bekleidet und trug eine Basecap. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Sie erneuert gleichzeitig ihren Appell, keine Wertsachen beim Verlassen eines Autos im Inneren zurückzulassen.

