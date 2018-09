POL-BOR: Reken - Motorroller entwendet

Reken (ots) - Zum zweiten Mal kam es in Reken innerhalb kurzer Zeit nun zu einem Diebstahl eines Motorrollers. In beiden Fällen, hatten ihre Besitzer das Fahrzeug kurz verlassen und den Schlüssel stecken lassen.

(Fall vom Donnerstag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4054992)

Der zweite Motorroller-Diebstahl ereignete sich am Samstag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr. Der Eigentümer hatte das silberfarbene Fahrzeug der Marke Piaggio an der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 32 abgestellt. Auch er hatte den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Zudem hatte er seinen Helm auf der Sitzbank abgelegt. Als er nur 15 Minuten später wieder zurückkam, stellte er den Diebstahl des Fahrzeugs samt Helm fest. Am Motorroller befand sich das blaue Versicherungskennzeichen "931 CID". Auffällig könnte zudem der angebrachte Windschild gewesen sein. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell