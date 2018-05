POL-BOR: Heiden - Rotlicht nicht rechtzeitig bemerkt

Heiden (ots) - Vier Fahrzeuge stießen am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Heiden zusammen. Die Bilanz: zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 27.800 Euro. Ein 24 Jahre alter Marler befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Lkw den Südring in Richtung Reken. Er bemerkte vermutlich zu spät, dass drei vor ihm fahrende Fahrzeuge abgebremst hatten, da eine Ampel auf Rotlicht umgesprungen war. Die Wucht des Zusammenstoßes schob die vorausfahrenden Wagen aufeinander. Zwei Insassen unterschiedlicher Fahrzeuge, ein 19-jähriger Heidener und ein 24-jähriger Dorstener, erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell