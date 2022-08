Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb rennt in die Arme von aufmerksamen Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagmittag (30.07., 14.30 Uhr) wurde ein 18-jähriger Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft an der Berliner Straße in der Gütersloher Innenstadt beobachtet. Der Dieb verließ mit vollen Taschen das Geschäft und ging in Richtung Spiekergasse. Eine Mitarbeiterin rannte hinter ihm her. Er kam nur ein paar Meter weit. In der Spiekergasse wurde er durch aufmerksame Zeugen aufgehalten. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Tatverdächtige zur Polizeiwache gefahren. Gegen den 18-jährigen Verler wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

