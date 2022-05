POL-GT: Einbruch am Schulzentrum - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Sonntagmorgen (15.05., 00.45 Uhr) wurde die Polizei über einen verunfallten Motorroller an der Einmündung Am Röhrbach/ Erikenstraße infomiert. Der Roller wies deutliche Unfallspuren auf. Offensichtlich ist der Fahrer des Zweirads zuvor damit die Straße Am Röhrbach in Richtung Denkmalsweg entlang gefahren. In Höhe der Erikenstraße kam der Fahrer den Spuren nach von der ...

