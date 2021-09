Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Casumer Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Mittwochabend (22.09., 22.00 Uhr) und Donnerstagmorgen (23.09., 07.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Hof an der Casumer Straße eingebrochen. Die Täter drangen in das Wohnhaus, die Scheune und in das angrenzende Ställe des Hofs ein. Die Einbrecher entwendeten diverse Arbeitsmaschinen und einen Aufsitzrasenmäher. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Aufgrund der umfangreichen und großen Diebesguts, ist es wahrscheinlich, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

