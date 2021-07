Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gaststätte an der Haller Straße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Freitagnacht (16.07., 00.40 - 00.55 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte an der Haller Straße im Steinhagener Ortsteil Amshausen.

Den Erkenntnissen zufolge gelangte der Einbrecher durch ein zum Hinterhof gelegenes Fenster in die Räumlichkeiten. In dem Schankraum entwendete der Unbekannte zwei Geldbörsen mit einer geringen Menge Bargeld. Ein Videoüberwachungssystem zeichnete den Täter bei der Tatbegehung auf. Demnach handelte es sich um eine männliche, schlanke Person. Bekleidet war der Einbrecher mit einer langen Hose, einem Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

