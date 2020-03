Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht an Kita in Harsewinkel geklärt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MS) - Am Montagmorgen (02.03., 07.00 - 08.00 Uhr) streifte ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem LKW einen Absperrpfosten an einer Kindertagesstätte in der Straße Im Vechtel. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Anhand einer Zeugenaussage konnte der Lkw-Fahrer ermittelt werden. Gegen den Fahrer, einen 48-jährigen Bielefelder, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

