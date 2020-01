Polizei Gütersloh

POL-GT: Versmold - Einbruch am Vormittag

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Sonntagmorgen (05.01., 07.55 Uhr bis 08.00 Uhr) ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung am Markusweg eingebrochen.

Bewohner der Wohnung bemerkten Geräusche und wurden auf den Mann in der Wohnung aufmerksam. Dieser flüchtete anschließend durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür. Ersten Erkenntnissen nach entwendete er Besteck aus dem Wohnzimmer.

Der Einbrecher war ca. 180 cm groß.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Sonntagvormittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

