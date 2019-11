Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Im September (17.09., 07:52 Uhr) kam es in Gütersloh an der Kreuzung Neuenkirchener Straße, Vossenstraße zu einem Unfall. Eine 30-jährige VW-Fahrerin aus Paderborn für stadteinwärts auf der Neuenkirchener Straße und wollte rechts in die Vossenstraße einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 20-jährigen Fahrradfahrer, der aus der gleichen Richtung kommend die Kreuzung überqueren wollte. Der Radfahrer verletzte sich leicht, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.050 Euro.

Auch wenn der Unfall bereits einige Wochen her ist, sucht die Polizei Gütersloh weitere Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben, insbesondere zur Ampelschaltung machen? Laut Aussage eines Zeugen half ein Ehepaar dem verletzten Fahrradfahrer auf. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

