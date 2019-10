Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Harsewinkel

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (AO/FK)- Am frühen Freitagmorgen (11.10.2019, 01.30 Uhr bis 01.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in die Werkshalle einer Firma an der Fritz- Reuter- Straße eingebrochen.

Die Täter beschädigten den Drahtzaun zwischen einem Verbrauchermarkt und dem angrenzenden Gelände der betroffenen Firma. Im Inneren der Halle hebelten die Täter mehrere Türen auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen einen Getränkeautomaten auf.

Genaue Angaben zu der Beute konnten bisher nicht gemacht werden.

Möglicherweise steht eine männliche Person, die rund um den Tatzeitraum und -Ort von Zeugen gesehen wurde, in Zusammenhang mit dem Einbruch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

