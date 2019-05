Polizei Gütersloh

POL-GT: Hebelspuren und verdächtige Personen - Am Frankenbrink

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagabend (27.05., 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr) haben bislang unbekannte Personen versucht, eine Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Am Frankenbrink aufzuhebeln.

Zeugen berichteten in diesem Zusammenhang von zwei verdächtig erscheinenden Personen, welche ebenfalls am Montagabend vor dem Haus beobachtet werden konnten. Dabei soll es sich um eine männliche und eine weibliche Person gehandelt haben. Als sie durch Zeugen angesprochen wurden, liefen sie in Richtung Oelder Straße davon. Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Der Mann war groß, schlank und trug eine rote Jacke mit hellen Applikationen. Die Frau hatte blonde Haare und trug eine hellblaue Jacke.

Ein Tatzusammenhang zwischen den Hebelspuren und den verdächtig erscheinenden Personen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

