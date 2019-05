Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall beim Abbiegen - 56-Jähriger Radler schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Dienstagabend (21.05., 21.35 Uhr) befuhr ein 72-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Smart ForFour die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Nordring. Er beabsichtigte, an dieser Einmündung bei Grünlicht der dortigen Ampel nach rechts abzubiegen. Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Radfahrer aus Gütersloh, der den Nordring aus Richtung Blücherstraße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße auf der Radfahrerfurt überquerte.

Der Radfahrer, dessen Rad ordnungsgemäß beleuchtet war, kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Klinikum Gütersloh gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell