Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall beim Abbiegen - 57-Jähriger verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Versmold (CK) - Am Montagnachmittag (20.05., 15.15 Uhr) war ein 57-jähriger Mann aus Harsewinkel mit seinem Opel Astra auf der Dissener Straße in Richtung der Bundesstraße unterwegs.

Hier bog er nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße ein. Der 38-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Gütersloh, der die Bundesstraße in Fahrtrichtung BAB 33 befuhr, leitete noch eine Vollbremsung ein, konnten einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden.

Der Opelfahrer setzt seine Fahrt bis zu der nächsten Einmündung an der Frankfurter Straße fort, bog dort ein und hielt dann an. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht.

Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschden in Höhe von 6500 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße im Bereich der Einmündung Dissener Straße Straße voll gesperrt.

