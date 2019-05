POL-GT: Einbruch in Schule

Polizei Gütersloh

Gütersloh-Friedrichsdorf (CK) - Am vergangenen Wochenende (17.-20.05.) hebelten bislang unbekannte Einbrecher ein Fenster zum Bürotrakt einer Grundschule am Pelikanweg auf. In den Innenräumen wurde ein Schrank durchwühlt; gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein PC Monitor, mit dem die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Lange Straße gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

