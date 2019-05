Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Am Mittwochmorgen (15.05., 08.30 Uhr) wurden Bewohner eines Hauses an der Weststraße auf einen Einbrecher aufmerksam, welcher durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen war.

Der Täter flüchtete beim Erblicken der Hausbewohner mit Schmuck als Beute durch den Garten.

Im Umfeld des Hauses konnte der Einbrecher durch Polizeibeamte gestellt werden. Ein Polizeihund spürte, ebenfalls in der Nähe, die persönlichen Sachen und einen Teil der Beute auf.

Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Halle. Er wurde vor Ort festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl ihn.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell