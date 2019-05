Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter stehlen zwei Mercedes Sprinter

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (08.05.) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Fahrzeughändlers auf dem Aurea Gelände an der Max-von-Laue-Straße. Von dem Ausstellungsgelände entwendeten sie zwei weiße Mercedes-Benz Sprinter (Typ 316cdi Kühltransporter) und flüchteten damit in unbekannte Richtung, vermutlich über die angrenzende Wiese.

Die Fahrzeuge waren nicht zugelassen und befanden sich ohne Kennzeichen auf dem Verkaufsgelände.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen machen oder hat sonst Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell