Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring Nordhorn - ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagnachmittag (02.05., 15.35 Uhr) ereignete sich auf dem Stadtring Nordhorn ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 47-jähriger Gütersloher schwer verletzt wurde.

Der VW-Fahrer befuhr den Stadtring in Richtung Berliner Straße. Eigenen Angaben nach, kam er dabei aufgrund eines technischen Defekts an dem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte dabei mit einem Baum. Schwer verletzt wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell