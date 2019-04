Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall beim Überholen - zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Versmold (FKC) - Am Montagnachmittag (15.04., 15.30 Uhr) befuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus Bielefeld die Casumer Straße aus Richtung Borgholzhausen kommend in Fahrtrichtung Hesselteich. In Höhe einer Rechtskurve setzte er zum Überholen zweier LKW an, die vor ihm in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren, obwohl er den Straßenverlauf nicht komplett einsehen konnte.

Während dieses Überholvorgangs kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegen kommenden VW Touareg eines 27-jährigen Versmolders.

Durch den Zusammenstoß wurde der Audi-Fahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13 000 Euro.

