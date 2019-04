Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffälliger Radfahrer mit orangefarbenen Haaren flüchtet nach Unfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Freitagabend (12.04., 19.30 Uhr) fuhr eine 47-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Peugeot die Ringstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. In der Höhe der Straße Dianalust überholte sie nach Zeugenaussagen ordnungsgemäß und mit ausreichendem Sicherheitsabstand einen bislang unbekannten Radfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung wie die Frau unterwegs war.

Als sich beide parallel nebeneinander befanden, fuhr der Radfahrer in die rechte Fahrzeugseite des Peugeots. Infolgedessen stürzte er vom Rad. Die Beifahrerseite des Autos wurde erheblich beschädigt.

Anschließend stieg der Radfahrer, der deutlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien, wieder auf sein Rad und flüchtete über die Straße Dianalust in Fahrtrichtung Bismarckstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt, 180 cm, osteuropäischer Phänotyp, lange orangene Haare zum Zopf gebunden, orangenen Bart, dunkelgrüner Jacke, Jeans, grüne dunkle Jacke, Jeans, weiße Turnschuh, Herren-/Treckingfahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Wer kennt den Mann mit dem lange orangefarbenen Zopf und dem Bart?

Hinweise nimmt die Polizei in Rheda-Wiedenbrück unter der Telefonnummer 05242 4100-0 entgegen.

