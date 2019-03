POL-GT: Wechseltrickbetrug in Werther

Polizei Gütersloh

Werther (FK) - Am Mittwochmittag (27.03., 12.50 Uhr) kam es Werther vor einer Bäckerei an der Tiefenstraße zu einem Wechseltrickbetrug. Ein bislang unbekannter Mann fragte einen 84-jährigen Mann, ob dieser ihm Kleingeld wechseln könne. Als der Rentner seine Geldbörse herausholte, griff der Unbekannte ihm in diese und entnahm einen dreistelligen Scheingeldbetrag.

Anschließend rannte er zu einem Auto, dessen Fahrer offensichtlich auf den Täter wartete. Sie fuhren in Richtung Venghausplatz davon.

Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 1,70m groß, ca. 40 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Er trug die Haare kurz und hatte dunkle Kleidung an. Der Unbekannte sprach gutes Deutsch. Zeugenangaben nach handelte es sich bei dem Auto um einen VW oder einen dunklen Seat mit einem BOR Kennzeichen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die beschriebene Person oder das Fahrzeug in der Nähe beobachtet? Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

