POL-GT: Unfallflucht geklärt - Baum beschädigt

Gütersloh (ots)

Rietberg-Neuenkirchen (JF) - Am Mittwochvormittag (20.03., 11.15 Uhr) wurde ein Baum beschädigt, welcher mittig auf einem Kreisverkehr stand, in Höhe der Straßen Druffeler Straße/ Lange Straße/ Platzstraße.

Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines LKWs mit Anhänger befuhr die Platzstraße in Richtung Kreisverkehr und beschädigte beim Einfahren in den Kreisverkehr mit seiner überstehenden Ladung den Baum auf der Verkehrsinsel, so dass dieser umgestoßen wurde.

Im Anschluss fuhr der unbekannte LKW-Fahrer auf die Bahnhofstraße und bog auf ein Firmengelände ab, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen des unfallflüchtigen LKWs und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einem 56-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

