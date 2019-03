Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AG) - Am Mittwochnachmittag (13.03.) gegen 16.49 Uhr, kam es im Bereich der Grundstücksausfahrt eines Gartencenters am Lupinenweg zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Kindern. Eine 18- jährige Gütersloherin fuhr mit einem VW Transporter von dem Grundstück des Gartencenters nach links auf den Lupinenweg. Dabei übersah sie den von links kommenden Mercedes Sprinter eines 41-jährigen Güterslohers, der in Richtung Determeyerstraße unterwegs war. In Höhe der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden in dem VW Transporter drei Kinder im Alter von fünf, acht und zehn Jahren leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführer sowie ein weiteres neunjähriges Kind blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge bis gegen 18:20 Uhr gesperrt.

