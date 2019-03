POL-GT: Einbruch in Wohnung

Polizei Gütersloh

Gütersloh (CK) - Im Tagesverlauf des Montags (04.03., 05.30 Uhr bis 15.30 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zutritt zum rückwärtig gelegenen Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Blessenstätte.

Von hier kletterten die Täter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. Hier wurde die herunter gelassene Jalousie hochgedrückt und die Scheibe der Balkontür eingeschlagen. Nachdem die Täter so in die Innenräume gelangt waren, wurden sämtliche Schränke und Schubladen der Wohnung durchsucht. Bislang steht nicht fest, was genau gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen auf den rückwärtigen Grundstücken der Blessenstätte gesehen oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

