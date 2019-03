Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (SL) - Am Samstag (02.03.2019, 09.25 Uhr) erlitt ein Fußgänger an der Einmündung Sürenheider Straße / Libellenstraße bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 37-jährige Gütersloherin mit ihrem schwarzen Ford Fiesta die Sürenheider Straße aus Richtung Feuerbornstraße kommend in Fahrtrichtung Zum Meierhof. Währenddessen beabsichtigte ein 29-jähriger Verler die Sürenheider Straße hinter einem stehenden Bus zu überqueren. Er kollidierte hierbei mit der Fahrzeugfront und prallte dann mit seinem Kopf auf die Windschutzscheibe. Danach schleuderte er zu Boden. Er erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde durch den Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallherganges wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen und der PKW sichergestellt. Die Sürenheider Straße wurde im Bereich des Unfallortes für zirka dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzten 4000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell