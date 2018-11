POL-GT: Dreister LKW-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Gütersloh (ots) - Halle (JF) - Am Mittwochnachmittag (21.11., 16.55 Uhr) kam es an der Gütersloher Straße in Höhe der Tatenhausener Straße an einer Ampelanlange zu einem Zusammenstoß eines LKWs mit einem Renault Espace.

Während der Wartephase an der Ampel rollte der bis dahin unbekannte Fahrer mit seinem Sattelzug zurück und stieß mit einem hinter ihm stehenden Renault Espace zusammen.

Nach dem Zusammenstoß wollten sich die beiden Unfallbeteiligten nach kurzer Rücksprache in der Nähe treffen, um einen Personalienaustausch vorzunehmen.

Der LKW-Fahrer fuhr voraus, hielt jedoch nicht wie abgesprochen an und fuhr in Richtung Autobahn davon.

Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Lkw's. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

