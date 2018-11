POL-GT: Renitenter Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zeugen wurden am Freitagnachmittag (16.11., 16.55 Uhr) auf einen Mann am Willy-Brandt Platz aufmerksam. Der Mann riss gewaltsam an einem abgestellten und abgeschlossenen Fahrrad. Anschließend fuhr er mit dem Rad davon.

Polizeibeamte hielten den flüchtenden Mann auf der Kaiserstraße an. Der 17-jährige Gütersloher wehrte sich gegen die Feststellung seiner Personalien und ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten zu. Um einen körperlichen Übergriff des Mannes zu verhindern, wurde er gefesselt. Dabei wehrte sich der 17-Jährige und zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurde der Gütersloher im Anschluss wieder entlassen.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

