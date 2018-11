POL-GT: PKW-Fahrer übersieht LKW - Zwei Leichtverletzte

Gütersloh (ots) - Gütersloh (SL) - Am Mittwoch (14.11.2018, 11.04 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Berliner Straße und Carl-Zeiss-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 67-jähriger Harsewinkeler befuhr mit seinem blauen Toyota die Carl-Zeiss-Straße und wollte von dort nach links auf die Berliner Straße in Fahrtrichtung Gütersloh einbiegen. Hierbei übersah er einen 59-jährigen Hövelhofer, welche mit seinem LKW die Berliner Straße (B 61) in Fahrtrichtung Bielefeld befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kleinwagen wurde durch den Zusammenstoß um die eigene Achse auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert, wo er total beschädigt liegen blieb. Der PKW-Fahrer musste durch die Rettungskräfte leicht verletzt in ein Gütersloh Krankenhaus eingeliefert werden. Der LKW-Fahrer konnte vor Ort behandelt werden. Der PKW wurde so schwer beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der LKW wurde leicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf zirka 5500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Berliner Straße halbseitig in Fahrtrichtung Bielefeld für ca. eine Stunde gesperrt.

